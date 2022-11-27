Son 14 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuç!

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma başlarken bir yandan kamuoyu araştırma firmaları da peş peşe son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. İşte son dönemde 14 kamuoyu araştırma firması tarafından yapılan 14 seçim anketinin sonuçlarının ortalaması...

2023 seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre yeniden aday olup olamayacağını, muhalefetin henüz açıklamadığı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve seçimlerin resmi tarihi olan Haziran ayında mı yoksa daha erken mi yapılacağını tartışırken kamuoyu araştırma firmaları da peş peşe hazırladıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıklıyor.

Geride bıraktığımız Ekim ayında Ada, Aksoy, Alf, Area, Artıbir, Asal, Avrasya, MAK, Metropoll, ORC, Piar, Themis, Tüsiar ve Yöneylem, kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan 14 seçim anketlerinin ortalaması alındı.

İşte 14 şirketin, Ekim ayında yapmış olduğu 14 seçim anketinin sonuçlarının ortalaması:

AK Parti: 32,6

CHP: 26,6

İYİ Parti: 13,3

HDP: 10,0

MHP: 7,4

Deva Partisi: 2,4

Zafer Partisi: 2,1

Gelecek Partisi: 1,7

Saadet Partisi: 0,9

Memleket Partisi: 0,7