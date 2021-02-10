Son anket açıklandı: AK Parti ile MHP için yüzde 50 hayal!

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Arastırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Twitter hesabı üzerinden son ankete ilişkin ilk sonuçları paylaştı.

Artıbir Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankette Cumhur İttifakı'nın büyük düşüşü göz önüne serilirken, yeni ittifak arayışlarının da nedeni belli oldu.

Çalışkaner'in, "Yakında tamamını açıklayacağız" dediği anketten paylaştığı ilk veriler şöyle:

"Cumhur İttifakı hızla eriyor.

Son yaptığımız araştırmaya göre

Ak Parti : % 32

MHP : % 8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bile ittifak % 44 seviyesinde. Millet İttifakı toplum tarafından kabul edilen bir aday çıkarırsa Cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu da alır."