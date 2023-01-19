Son anket açıklandı: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için işaret ettiği 14 Mayıs pazar gününe 113 gün kala Areda Survey tarafından yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalıyor. İşte muhtemel adaylar ve aldıkları oy oranları...

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2023 seçimleri için Mayıs ayını işaret etmiş ve "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" demişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bahçeli'nin Mayıs ayı çıkışını destekleyerek 2023 seçimleri için ilk tez tarih verdi. Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasıyla siyaset kulisleri yeniden hareketlenirken muhtemel seçim tarihi olan 14 Mayıs'a 113 gün kala, Areda Survey şirketi son anket sonuçlarını paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın yüzde 49,2 oy oranını yakaladığı ankette katılımcılara muhalefetin olası adayları soruldu. Erdoğan'ın karşısındaki adayların toplam oranı yüzde 50,6.

Katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” diye soruldu.

Adaylara göre oy oranlarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Recep Tayyip Erdoğan: %49,2

Kemal Kılıçdaroğlu: %14,9

Mansur Yavaş: %13,5

Ekrem İmamoğlu: %11,7

Selahattin Demirtaş: %6,9

Meral Akşener: %1,8

Fatih Erbakan: %0,9

Temel Karamollaoğlu: %0,4

Muharrem İnce: %0,3

Ali Babacan: %0,2