  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Son anket açıklandı... İşte partilerin oy oranları

Son anket açıklandı... İşte partilerin oy oranları

Son anket açıklandı... İşte partilerin oy oranları

Area Araştırma Şirketi yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Son ankette AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cuhmur İttifakı'nın oy oranlarındaki düşüş dikkat çekti.

Area Araştırma Şirketi yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nda erime son günlerde açıklanan anketteki sonuçlarla benzerlik gösterdi.

Anket sonuçlarına göre geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AK Parti yüzde 35,2, MHP ise yüzde 10 oy alıyor. 

Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 23,7, İYİ Parti ise yüzde 14,4 oy aldı.

"Bugün milletvekili sçeimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna genel seçmen, toplam oylar üzerinden değerlendirildiğinde ise AK Parti 28,5, CHP 19,2, İYİ Parti 11,7, HDP 8,2, MHP 8,1, DEVA 2,6, Diğer 2,7, Karasızlar 19,0 olarak sıralandı.

İŞTE AREA ARAŞTIRMA'NIN ANKET SONUÇLARI:

Etiketler seçim oy oranları ak parti chp mhp iyi parti hdp son anket anket sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Stadyumda dehşet anları! Bir anda etrafa kaçıştılar
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi
Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti
CHP'den AK Partili Yavuz'un Erdoğan yorumuna ''itiraf ettiler'' yanıtı
İstanbul kavruluyor! Sokağa çıkarken iki kez düşünün
İYİ Partili Türkkan: Erdoğan erken seçim sinyali veriyor
Serel Yereli'nin yeni ''plaj modası'' olay oldu... Bikini yerine...
Son 24 saatin vaka ve vefat sayısında korkutan artış
Helin Avşar'dan bikinili ve makyajsız pozlar
Şeyma Subaşı'dan eski sevgilisine ''boynuzlu'' gönderme