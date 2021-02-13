Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti + MHP ilk kez bu kadar düştü!

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kamuoyu araştırmasında "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna AK Parti diyenlerin oranı yüzde 29,7 iken MHP diyenlerin oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Anket sonuçlarında kararsızların yüzde 13,6 ve oy kullanmayacakların ise yüzde 8,9 olduğu görüldü.

Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,3 iken Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 0,7 olarak belirlendi.

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının yüzde 50’nin altına düştüğü görüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu: