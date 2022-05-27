Son anketi canlı yayında açıkladı: ''Erdoğan artık 2'nci sırada''

Ücretli poşet uygulaması işe yaradı mı? Dikkat çeken rakamlar

Fırıncıdan fırıncıya ''sen misin ucuza ekmek satan'' saldırısı: 4 yaralı!

Bu tarihlerde ev alanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti

Bugün zamlanan benzin ve motorine bir zam daha geliyor