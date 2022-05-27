Son anketi canlı yayında açıkladı: ''Erdoğan artık 2'nci sırada''
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde seçim anketleri peş peşe açıklanırken Artıbir Araştırma'dan Hüseyin Çalışkaner canlı yayında çok konuşulacak bir anket sonucu açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan'ın ikinci sıraya indiğini duyurdu.
Artıbir Araştırma'dan Hüseyin Çalışkaner, şirketin son anket sonuçlarını Artı TV'de katıldığı programda açıkladı.
Artıbir Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.2 oy alırken; Tayyip Erdoğan yüzde 39.7'de kaldı.
Araştırmada yurttaşlara ‘Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi.
Yurttaşların yüzde 39.7'si Erdoğan derken; yüzde 48.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Kararsızların oranı ise 12.1 olarak duyuruldu.
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