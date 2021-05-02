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  4. AK Parti, AK Parti olalı böyle anket görmedi! Olay olacak sonuçlar

Son ankette AK Parti'nin oy oranında tarihi düşüş!

MetroPOLL Araştırma şirketi, Nisan ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz'' sorusu yönetildi. İşte son seçim anketinin sonuçları...

MetroPOLL Araştırma şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya katılan yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar'ın verdiği bilgiye göre, AK Parti tarihi boyunca ilk kez bir araştırmada, partinin oyunun yüzde 27'ye gerilediği görüldü.

MetroPOLL'ün anketinden; kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyle:

AK Parti: %27
CHP: %18,3
İYİ Parti: %10,7
MHP: %8,7
HDP: %8,4
DEVA: %2,2
SP: %1,6
Gelecek Partisi: %1,4
Diğer: %1
Kararsızlar: %8,7
Protesto Oy: %6
Cevap yok: %5,9

Etiketler metropoll anket nisan ayı seçim anketi son anket
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