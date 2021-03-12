  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Son ankette Cumhur İttifakı'na şok! Erime devam ediyor

Son ankette Cumhur İttifakı'na şok! Erime devam ediyor

Uluslararası yapılan tüm anketleri takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye'de Aksoy Araştırma'nın Şubat 2021 seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye'de Aksoy Araştırma'nın yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette AK Parti ve MHP'deki erime dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 36, MHP ise yüzde 9.9 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50+1'i bulamaması göze çarpıyor.

Ankete göre CHP yüzde 26 alırken İYİ Parti ise yüzde 14 oy ile CHP'yi takip ediyor. 


Aksoy Araştırma'nın Şubat 2021 anketi şöyle:

Etiketler anket cumhur ittifakı seçim anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte ekonomik reform paketine piyasaların ilk tepkisi
İşte Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi
Mars'ta tarihi anlar! NASA yeni görüntüleri paylaştı
Artış durdurulamıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Teşkilat dizisinde bomba sahne! Çoğu kişi bu detayı fark edemedi
Meral Akşener: Bahçeli, FETÖ hakkında konuşmamı engelledi
Estetik yaptıran Serap Paköz'ün son hali olay oldu
TOKİ'den çekilişsiz konut satışı! İstanbul'da 201 bin liradan başlıyor
Dünyanın ''ilk bilgisayar''ı olarak bilinen düzeneğin sırrı çözüldü!
Bu uğurda servetini döktü! İşte ''Dünyanın en dövmeli adamı''