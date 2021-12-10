Son ankette dikkat çeken AK Parti ayrıntısı: AK Partililer de memnun değil

Aksoy Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre AK Parti'ye oy veren seçmenler de AK Parti'den memnun değil.

Aksoy Araştırma tarafından yapılan 47. Hafta Türkiye Monitörü araştırması, önceki seçimde AK Parti’ye oy veren seçmenlerin partilerinden memnun olmadığını ortaya koydu. Türkiye çapında 1067 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada “2018 genel seçimleri ile kıyasladığınızda sizce partinizin oy oranı nasıl değişmiştir?” ve “2018 genel seçimleri ile değerlendirdiğinizde partinizin yönetiminde memnuniyetiniz nasıl değişmiştir?” sorularına yanıt arandı. Bir önceki seçimde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 63,1’i partinin oy oranında azalma olduğunu ifade etti. Oy oranının aynı kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu. Oy oranının arttığını düşünenlerin oranı ise yüzde 15,4 oldu. Cumhur İttifakı’nın bir diğer üyesi olan MHP tabanında da kitle ikiye bölünmüş bir yapı sergiliyor. MHP seçmeninin yüzde 43,1’i oy oranının azaldığı kanaatinde. MHP seçmeni katılımcıların yüzde 40,2’si ise partisinin oy oranının arttığını belirtti.

Millet İttifakı’ndan CHP’de ise daha pozitif bir hava esiyor. CHP seçmeninin yüzde 81,7’si partinin oy oranının arttığı kanaatinde. İYİ Parti seçmeninde de yüzde 81,5’i partisinin oy oranını artırdığını ifade etti. HDP seçmeni de partisinin oy oranının arttığını söyledi. Önceki seçimde HDP’ye oy verenlerin yüzde 63’ü, HDP’nin oyunun arttığı kanaatini dile getirdi.

CUMHUR’DA PROBLEM VAR

Araştırmada seçmenlerden partilerinin memnuniyet oranı hakkındaki görüşleri de soruldu. “2018 genel seçimleri ile değerlendirdiğinizde partinizin yönetiminde memnuniyetiniz nasıl değişmiştir?” sorusuna oy oranıyla paralel yanıtlar verildi. AK Parti seçmeninin yüzde 54,5’i partinin yönetiminden eskisi kadar memnun olmadığını bildirdi. Buna karşın yüzde 24,8’lik kesim ise memnuniyet oranının arttığını düşünüyor. MHP seçmeninin yüzde 30’u partisinin yönetiminden eskisi kadar memnun değilken, yüzde 48’i daha memnun. CHP seçmeninin yüzde 74,5’i partisinin yönetiminden daha memnun. İYİ Parti seçmeninin yüzde 76,1’sı da partinin yönetiminden eskisine göre daha memnun olduğunu ifade etti. HPD’de ise seçmen ikiye bölünmüş durumda. Memnuniyet oranında azalış olduğunu düşünenlerin toplamı yüzde 36,1 oldu. Memnuniyette artış olduğunu ifade edenlerin toplamı yüzde 38,9’a çıktı. Yüzde 25’i ise memnuniyet oranında değişim olmadığını düşünüyor.

Birgün