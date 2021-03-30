Son ankette dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı

Aksoy araştırma tarafından son yapılan araştırmada "sağlık, ekonomi, güvenlik ve refah" konusunda kararların Cumhurbaşkanı'nın mı yoksa Meclis'in mi alması gerektiği soruldu. Çıkan sonuçlar parlamenter sisteme dönüşe desteğin arttığını ortaya koydu.

Aksoy Araştırma’nın çalışmasına göre vatandaşın yüzde 76’sı, 'vatandaşın sağlığını, ekonomisini, güvenliğini ve refahını etkileyen kararların' Meclis’te alınmasını istiyor. Bu kararların Cumhurbaşkanı tarafından alınmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 24.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem tartışmaları, son olarak Meclis’in onayladığı İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılması ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bu uygulamanın Montrö Boğazlar Sözleşmesi için de geçerli olduğu yönündeki sözleri ile yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 26 Mart’ta, mobil panel üzerinden eşzamanlı olarak 1067 kişi ile görüşmeyle gerçekleştirilen araştırmada, yurttaşlara “Sizce vatandaşın sağlığını, ekonomisini, güvenliğini ve refahını etkileyen bir karar nasıl alınmalıdır?” sorusu yöneltildi. Yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payı ile yapıldığı kaydedilen çalışmada, yurttaşların yüzde 24’ü, kararların Cumhurbaşkanınca alınması, yüzde 76’sı ise Meclis tarafından alınması görüşünü belirtti.

Araştırmada, Meclis’te grubu bulunan partilerin seçmenlerine yönelik dağılım da yer aldı. Buna göre İyi Partililerin yüzde 93.5’i, HDP’lilerin yüzde 93.2’si, CHP’lilerin yüzde 90.2’si, MHP’lilerin yüzde 89.5’i ve AK Partililerin yüzde 53.7’si “kararları Meclis alsın” yanıtını verdi.

Cumhuriyet