Son ankette dikkat çeken sonuç: Erdoğan ilk üçe giremedi

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin siyasetçilerin beğeni düzeyine ilişkin araştırmasında ilk üç sırada Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yer aldı.

Türkiye'de iktidar bloku her ne kadar seçimin Haziran 2023'te yapılacağını yinelese de, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan sorunlar muhalefetin adayının kim olacağına dair tartışmaların gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu kapsamda yapılan bazı anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor.

Bugünse MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının aralık ayı sonuçlarını açıkladı. En dikkat çekenlerden biri, siyasilerin beğeni düzeyine ilişkin bölüm oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en beğenilen siyasetçiler' listesinde ilk üçe giremediği görüldü.

En beğenilen siyasetçi, yüzde 60,4'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ı yüzde 50,7'yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 38,5'le İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti.

Erdoğan'sa, yüzde 37,9'la dördüncü sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de beğeni düzeyi yüzde 31,0'da kaldı.

Bahçeli'nin ardından yüzde 30,7'yle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geldi. Beğeni düzeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda yüzde 28,5, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'da yüzde 23,5, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nda yüzde 18,4, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nda yüzde 15,7 oldu.

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş listede 11. sırada yer aldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında dikkat çeken bir diğer sonuç da, listedeki CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının sayısı oldu. 14 kişilik listede yer alan beş belediye başkanı sırasıyla şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.

NEZİH ONUR KURU: TÜRKİYE İKTİDAR DEĞİŞİMİNE HAZIR

Siyaset bilimci ve Gerçek Gündem yazarı Nezih Onur Kuru, bahsi geçen araştırmanın sonuçlarını kişisel Twitter hesabında değerlendirdi.

"Erdoğan'ı beğenmeyenler, beğenenlerden 17.5 puan fazla" diyen Kuru, şunları kaydetti:

"Eğer olağanüstü koşullar gerçekleşmezse Türkiye iktidar değişimine hazır Yavaş'ı tanımayanların %10'a, İmamoğlu'nu tanımayanların %6'ya, Özgür Özel'i tanımayan %30'a ulaşması toplumun yankı odalarına sıkıştığını gösteriyor."