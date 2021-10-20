Son ankette İYİ Parti sürprizi

Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in anlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçları artı - eksi 2.5 hata payı ile duyurdu.

Ekim'de Türkiye çapında 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Can Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

"İYİ PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNDE"

"Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük biz. Cumhur ittifakının oyları azalıyor, kararsızlar artıyor ve İYİ Parti yükseliş trendinde" diyen Can Selçuki, Bülent Arınç'ın "CHP oyları yükseliyor" sözlerine cevap olarak da "Ben de CHP oylarının Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla oyları artıracağını düşünüyorum. Son çıkışlar CHP oylarına henüz yansımıyor. CHP oylarında ciddi bir yükseliş yok" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NA DİĞER PARTİLER EKLENDİĞİNDE..."

İttifakların oy durumunu da açıklayan Can Selçuki, "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor. Millet İttifakı da yüzde 40 oy alıyor. Ancak bunlara HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri de eklediğinizde bu denge Millet İttifakı yüzde 60, Cumhur İttifakı yüzde 40 şeklinde oluşuyor. Bir önceki ay yüzde Millet İttifakı yüzde 58, Cumhur İttifakı yüzde 42 idi."

EN ÇOK KARARSIZ CUMHUR İTTİFAKI'NDA

Kararsızların oy oranını da açıklayan Can Selçuki, "Şu anda yüzde 17.2... Kararsızların büyük bir kısmı Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen. Yalnız şimdilik Cumhur İttifakı'nı tam olarak terk etmiş değiller..." ifadelerini kullandı.