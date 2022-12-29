Son anketten Erdoğan'a iki kötü haber

Yöneylem Araştırma'nın anketi vatandaşın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini istemediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60.5'i ''parlamenter sistemi'' istediğini belirtti. Ankete göre, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermem'' diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 oldu.

Yöneylem Araştırma, 27 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı araştırmada yurttaşın nabzını tuttu. Ankette, “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da yer aldı.

Katılımcıların yüzde 56.6’sı “Kötü”, yüzde 26.7’si “İyi” yanıtını verdi. “Ne kötü, ne de iyi” yanıtı verenlerin oranı yüzde 16.1, “Bilmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 0.6 oldu.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, katılımcıların yüzde 60.5’i “Parlamenter sistem” isterken “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” diyenlerin oranı yüzde 34 oldu. “Bilmiyorum” şeklinde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 5.5 çıktı.

"ERDOĞAN'A OY VERMEM" DİYENLERİN ORANI



Ankete katılanlara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa oy verir misiniz” diye soruldu. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 51.9 oldu. Kararsızların oranı yüzde 13.9 olurken “Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 33.6 olarak belirlendi. Yüzde 0.6’lık kesim ise “Oy kullanmam” yanıtını verdi.

Cumhuriyet