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Son anketten hem muhalefete hem AK Parti'ye kötü haber

Son anketten hem muhalefete hem AK Parti'ye kötü haber

Metropoll Araştırma'nın son anketinde katılımcılara ''Muhalefet partileri ekonomik sorunları çözebilir mi?'' sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 55'i muhalefetin ekonomiye çare olamayacağını söyledi. ''AK Parti ekonomik sorunları çözemez'' diyenlerin oranı ise yüzde 64.1 oldu.

Metropoll Araştırma, ekim ayı anketinde seçmene "Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?" sorusunu sordu.

YÜZDE 55'İ "MUHALEFET DE ÇÖZEMEZ" DEDİ
Gelen yanıtlara göre, muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların yüzde 37, çözemeyeceğini düşünenlerin ise yüzde 55 seviyesinde olduğu görüldü. Ekim ayı anketi, Şubat ve Eylül ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında ise, seçmenin muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine yönelik güveninin azalmış olduğu görüldü.

"AK PARTİ ÇÖZEMEZ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 64.1
Metropoll anketine katılanların yüzde 64.1'i ekonomik sorunları Ak Parti iktidarının çözemeyeceğine inanırken, yüzde 28.4'ü 'Ekonomideki sorunları bu iktidar çözer' diyor.

Etiketler metropoll seçim anketi son seçim anketi ekonomi
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