SON DAKİKA
TÜRKİYE'Yİ SARSAN FİLMİN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !
FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !
Volkswagen'den sonra şimdi de Mercedes skandalı !
Volkswagen'den sonra şimdi de Mercedes skandalı !
Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama
Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
NASA'dan dünya için korkutan ''patlama'' açıklaması
NASA'dan dünya için korkutan ''patlama'' açıklaması
Bir ülkeyi karıştıran reklam filmi ! ''Aşırı seksi'' buldular
Bir ülkeyi karıştıran reklam filmi ! ''Aşırı seksi'' buldular
Okay Gönensin bu sabaha karşı hayatını kaybetti
Okay Gönensin bu sabaha karşı hayatını kaybetti
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Temmuz 2017 09:24

Son anketten Kılıçdaroğlu'na kötü haber

ORC Araştırma Şirketi, sözde adalet yürüyüşünü vatandaşlara sordu. Katılımcıların yüzde 61'i 'Benim için bir anlam ifade etmiyor' derken, yüzde 32.6'sı, 'Anlamlı buldum, destekledim' cevabını verdi.

Son anketten Kılıçdaroğlu'na kötü haber
A+ A-

ORC Araştırma Şirketi, 7-11 Temmuz tarihleri arasında 33 ilde toplam 2 bin 800 kişiyle “CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi” yöntemiyle araştırma yaptı. Anket sonuçlarına göre, ‘Benim için bir anlam ifade etmiyor’ diyenlerin oranı yüzde 61,0 iken ‘anlamlı buldum destekledim’ diyenler ise yüzde 32,6 olarak belirlendi.

Yürüyüşün toplumsal karşılığı yüzde 32

ORC anketine göre, vatan hainliğinden tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘adalet yürüyüşü' toplumda beklenen karşılığı bulmadı. Akşam'da yer alan habere göre, ankete katılanlardan ‘Benim için bir anlam ifade etmiyor’ diyenlerin oranı yüzde 61,0 iken ‘anlamlı buldum destekledim’ diyenler ise yüzde 32,6 olarak belirlendi.

Darbe girişimini arkasında FETÖ var

15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine inanların oranı yüzde 82,6 olarak belirlendi. HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu yüzde 85,7, FETÖ’nün çeşitli siyasi aktörler aracılığıyla MHP’yi ele geçirmeye çalıştığına inananların oranı yüzde 59,2; devlete ait gizli belgeleri ele geçirmek ve yayımlamak vatana ihanettir diyenlerin oranı ise yüzde 85,0. İdam cezasının uygulanmasını isteyenlerin oranı yüzde 71,9 ‘evet’ derken ‘hayır’ diyenlerin oranı da yüzde 28,1 oldu. ABD’nin  Gülen’i iade edeceğini düşünenlerin  oranı ise yüzde 94,9 olarak belirlendi.

Toplum OHAL'den rahatsız değil

Anketin ‘OHAL uygulamasından rahatsızlık duyuyor musunuz? Sorusuna toplunun yüzde 66,5’inin rahatsızlık duymadığı sonucu çıktı. Toplumun yüzde 87'si FETÖ, PKK mensuplarının  tutuklanmalarını doğru buluyor.

 
 

kemal kılıçdaroğlu , adalet yürüyüşü , orc anketi , son anket