Son erken seçim anketi açıklandı: Fark 8 puan

Yerel seçimlerin ardından aralıksız devam eden erken seçim tartışmaları için bir kamuoyu araştırması yapan ORC Araştırma, erken seçim yapılsın mı anketinin sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma, 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların büyük bir kısmı erken seçim olması gerektiğini söyledi. Mayıs ayından itibaren aynı anketin sonuçlarına bakıldığında, evet diyenlerin oranında ciddi ölçüde artış olduğu da görüldü.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Evet: %47,5

Hayır: %39,5

Fikrim Yok: %13,0

Aylara göre dağılıma bakıldığında ise "Evet" ve "Hayır" diyenlerin oranının mayıs ayından itibaren arttığı, buna karşılık "Fikrim Yok" diyenlerin oranının azaldığı görüldü.