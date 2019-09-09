Son genel seçim anket sonucu açıklandı: AK Parti ve MHP'ye büyük şok

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını en doğru bilen araştırma şirketlerinden biri de Avrasya Araştırma firmasıydı. Firmanın Başkanı Kemal Özkiraz bugün kendi Twitter adresinden Avrasya Araştırma'nın son genel seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre CHP'nin uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti çıktığını belirten Özkiraz, AK Parti ile MHP'nin kurduğu cumhur ittifakının %45 bandında yer almasına rağmen MHP'nin tamamen AK Parti seçmenlerinden aldığı oylarla artış gösterdiğini söyledi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ KIRILMA NOKTASI"

İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı kırılma meydana getirdiğini vurgulayan Özkiraz, ”AK Parti en başta MHP olmak üzere tüm partilere karşı oy kaybı yaşıyor. İsraf ve yolsuzluk algısı, ekonomik kriz etkisi ile birleşiyor, AK Parti hiç bir adımı ile bu oy kaybını durduramıyor. Mülteci problemi de düşüşte büyük bir etken. İşsizlik ise krizin en büyük sonucu olarak etkili. 23 haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AK Parti’nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş” dedi.

"CHP İNCE’NİN ALDIĞI OYU GEÇİYOR"

Özkiraz, ”CHP, yerel seçim başarısının ardından oy kullanmayan seçmeni kendisine çekiyor, oy kullanmayacağım diyenler normalin 3,5 puan gerisinde ve neredeyse tamamı eski ümitsiz seçmen. CHP bu grup için ilk kez ümit olmuş durumda, merkezde tek kalan CHP İnce’nin aldığı oyu geçiyor. Merkezde kalan ve umut olan CHP, İyi partinin Muhafazakar, milliyetçi bir alanda durmasının etkisi ile İyi partiden de oy alıyor. CHP, AK Parti’nin doğal tabanı olan esnaflardan ve beyaz yakalı AK Parti seçmeninden oy alıyor (%2) ancak Babacan bu oyları alabilir” ifadelerini kullandı.

"CHP BİRİNCİ PARTİ"

Ali Babacan ve Davutoglu’nu hesaba katmadan şu anki durumda CHP birinci parti olduğunu söyleyen Özkiraz, ”AK Parti 2’inci parti, MHP üçüncü parti, HDP dördüncü parti, İyi parti beşinci parti konumunda. CHP ile AK Parti arasındaki fark hata payının içinde olmasına rağmen bu oy oranları büyük bir değişimi gösteriyor” dedi.

"BABACAN’IN KURACAĞI PARTİ"

Özkiraz, ”Babacan kuracağı parti AK Parti’den 5-6, CHP’den 1-2 MHP’den 1, İyi partiden 2 HDP’den ise 0.5 puan kadar oy alabilir. Davutoğlu ise sadece AK Parti’den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz”

"ERDOĞAN TEKRAR SEÇİLMEZ"

”Erdoğan’ın icraatlerini onaylayanlar ise %40 seviyesine yakın. Bu oran Cumhur ittifakı oy oranının altında.Muhalefetin doğru bir aday ile seçime katılması halinde Erdoğan’ın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor.”

"AK PARTİ CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞAYABİLİR"

Özkiraz, ”Yeni oluşumlar doğru çıkışı yakalayabilirlerse AK Parti çok daha ciddi düşüşler yaşayabilir. Gözlemlediğime göre önümüzdeki ilk seçimlerde çok daha parçalı bir meclis oluşacak. Mevcut oy oranları ile bir erken seçim ise muhtemel görünmüyor” dedi.

İşte Avrasya Araştırma'nın başkanı Kemal Özkiraz'ın paylaşımları:

(Not: Özkiraz'ın paylaşımlarını bire bir aktardığımız için harf hatalarını düzeltmedik)

1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığımız araştırmamızdan bazı bilgiler paylaşmak istiyorum.

CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti.

Cumhur ittifakı hala 43-45bandında görünmesine rağmen MHP tamamen AKP seçmenlerinden aldığı oylarla çok büyük yükselişte

Akp en başta MHP olmak üzere tüm partilere karşı oy kaybı yaşıyor.

İsraf ve yolsuzluk algısı, ekonomik kriz etkisi ile birleşiyor, akp hiç bir adımı ile bu oy kaybını durduramıyor

Mülteci problemi de düşüşte büyük bir etken

İşsizlik ise krizin en büyük sonucu olarak etkili

İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş.

23 haziran seçimleri bir genel seçim olsaydi aynı tepki tüm yurtta olusacakti.

Hukuksuzluk algısı AKP'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş.

CHP, yerel seçim başarısının ardından oy kullanmayan seçmeni kendisine çekiyor, oy kullanmayacağım diyenler normalin 3,5 puan gerisinde ve neredeyse tamami eski ümitsiz seçmen

CHP bu grup için ilk kez ümit olmuş durumda, merkezde tek kalan CHP İnce'nin aldığı oyu geçiyor.

Merkezde kalan ve umut olan CHP, İyi partinin Muhafazakâr, milliyetçi bir alanda durmasının etkisi ile İyi partiden de oy alıyor.

Chp, AKP'nin doğal tabanı olan esnaflardan ve beyaz yakalı akp secmeninden oy alıyor (%2) ancak Babacan bu oyları alabilir.

Ali Babacan ve Davutoglu'nu hesaba katmadan şu anki durumda CHP birinci parti

AKP 2. parti

MHP üçüncü parti

HDP dördüncü parti

İyi parti beşinci parti konumunda

CHP ile Akp arasındaki fark hatapayinin içinde olmasına ragmen bu oy oranları büyük bir değişimi gosteriyor

Babacan kuracağı parti AKP'den 5-6, CHP'den 1-2 MHP'den 1, İyi partiden 2 hdpden ise 0.5 puan kadar oy alabilir.

Davutoğlu ise sadece AKP'den 3-4 puan kadar oy alabilir.

Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil.

Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz

Erdoğan'ın icraatlerini onaylayanlar ise %40 seviyesine yakın.

Bu oran Cumhur ittifakı oy oranının altında.

Muhalefetin doğru bir aday ile seçime katılması halinde Erdoğan'ın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor

Özet olarak CHP ve AKP birbirine çok yakın ama 1. Parti CHP.

Araştırmada kararsızlar çok yüksek.

Bu kararsizlarin büyük kısmı son 2-3 seçimde AKP'ye oy vermiş seçmenler.

Yani yeni olusumları bekliyor olmaları çok yüksek olasılık.

Yeni oluşumlar doğru çıkışı yakalayabilirlerse AKP çok daha ciddi düşüşler yaşayabilir.

Gozlemledigime göre önümüzdeki ilk seçimlerde çok daha parçalı bir meclis oluşacak.

Mevcut oy oranları ile bir erken seçim ise muhtemel görünmüyor.

Kararsizlarin arttığı , oy kullanmayacagim diyenlerin azaldığı bir ortamda iktidarın değil iktidar alternatiflerin güçlenmesi daha muhtemeldir.

Arastirmamizi muhataplarina sunduktan sonra tüm detayları ile birlikte kamuoyuna açıklayacağız.

Ekomik kriz arttıkça AKP erimeye devam edicek, zaten bitmek üzere olan 3/5 aile partisi görüntüsüne büründü, 4 sene sonraki seçimlerde yok olur

Bu zamana kadar yaşanan olaylar başka bir yerde olsaydı iktidar çoktan gitmişti zaten.Halen daha iktidarın değişmemesi çok ama çok garip.

Doğru bulduğum yerler var fakat şu yorumlarda ki 'algı' kelimesini anlamış değilim. Nerede algı ?? Algı demek olmayan bir durumu olmuş göstermektir. Bahsettiğiniz durumlarda ben hiçbir algı göremiyorum...

Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 10 puan birden düştü !