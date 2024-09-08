Son genel seçim anketi sonuçları açıklandı

Erken seçim tartışmaları tüm hızıyla sürerken ASAL Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği son "bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı.

CHP'nin büyük bir zaferi ve AK Parti'nin yıllar sonra kaybettiği ilk seçim olarak tarihe geçen 31 Mart yerel seçimleri sonrasında iktidar yeni Anayasa, muhalefet ise erken seçim isterken kamuoyu araştırma şirketleri de seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranı yüzde 34.5, AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.8 ve MHP'nin oy oranı ise yüzde 10.1 oldu.

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Ağustos ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 17-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 34.5'i bu soruya CHP yanıtını verdi. Bunu yüzde 29.8 ile AK Parti cevabını verenler takip etti. MHP yanıtı ise yüzde 10.1 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9.3'lük bir kesim ise bu soruya DEM Parti cevabını verdi.

BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?

(KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

CHP: % 34.5

AK Parti: % 29.8

MHP: % 10.1

DEM Parti: % 9.3

Yeniden Refah Partisi: % 4.6

İYİ Parti: % 4.4

Zafer Partisi: % 3.8

Türkiye İşçi Partisi: % 1.1

Diğer: % 2.4