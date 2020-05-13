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  4. 13 Mayıs 2020 18:26

Son genel seçim anketi sonuçları şaşırttı!

ORC Araştırma şirketinin 26 ilde yaptığı son araştırmaya göre 4 parti barajı geçerken, İYİ Parti barajın altında kaldı!

Son genel seçim anketi sonuçları şaşırttı!
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ORC araştırma şirketi "Mayıs 2019 Gündem Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların sonucunu yayınladı.

4 PARTİ BARAJI GEÇEBİLDİ
ORC'nin anketinde İYİ Parti'nin barajın altında kaldığı görülürken, MHP'nin oylarında yükseliş dikkat çekti. Buna göre AK Parti'nin oyu yüzde 38,4, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25.6, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 14.1,Halkların Demokratik Partisi yüzde 10,3 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ BARAJ ALTI KALDI
Ankette 4 parti de baraj altı kaldı. İYİ Parti yüzde 6,4, Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,1 ve Ali Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım Partisi yüzde 1,0 oy aldı.


ANKETİN KÜNYESİ
Siyasi Eğilimler Araştırması, 08-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 26 ilde 2316 kişi ile, (CATI) Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi yöntemiyle yapıldı.

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