Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi!

Yapılan son seçim anketlerinde oy kaybı yaşadığı görülen AK Parti'nin oy oranı kamuoyunda "AK Parti'nin kemik oyu" olarak belirtilen yüzde 30 oranının altını gördü...

Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketi iktidarın oy kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara Araştırma'nın yaptığı son anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü. Anket sonuçlarını Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Öncesi Sonrası' programında yorumlayan araştırma direktörü Mert Uzunsoy, CHP'nin AK Parti'nin geleneksel tabanından dahi oy aldığı belirterek "AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı yüzde 35 civarında, bu Cumhur İttifakı'nın 50+1 hedefinden oldukça uzak olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Araştırma'nın Direktörü Mert Uzunsoy yapılan son kamuoyu araştırmasında hem AK Parti hem de MHP'deki oy kaybınn hız kazandığını belirtti.

"Özellikle 19 Mart ve öncesindeki süreçle birlikte kan kaybeden tek parti AK Parti. Bu süreçte iktidarın oy kaybettiğini gözlemliyoruz. İlerleyen süreçte de bu eğilim devam edebilir" diyen Uzunsoy, CHP'nin ise özellikle AK Parti'nin kalesi olarak ifade edilen illerde yaptığı mitinglerle oylarını artırdığını ifade etti.

İşte Uzunsoy'un açıklamaları:

"Bizim son araştırmamızda AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,7 olarak ölçüldü. Bu da tüm ölçümlerimiz arasındaki en düşük oran.

2015 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 50 oy almıştı. Bugün geldiğimiz noktada bu oran yüzde 27-28 bandına gerilemiş durumda. Bu, neredeyse her iki seçmeninden birini 10 yılda kaybettiği anlamına gelir; çok büyük bir kayıp.

AK Parti seçim kazanırken hep şu formülü uyguladı: Parti küçülse de ittifakları genişleterek seçimi kazanmak. Bu 2024'e kadar işe yaradı. Ancak bugün AK Parti ve MHP toplamı yüzde 35'ler seviyesinde. Bu da Cumhur İttifakı'nın 50+1 hedefinden oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu durum Erdoğan'ın kişisel oy oranına da yansıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi artık AK Parti tabanındaki, ulaşılması en imkansız görülen seçmenden bile oy alıyor. Bunu sadece geçici bir geçiş olarak değil, aynı zamanda bir kırılma olarak görmek gerekiyor.

AK Parti'den CHP'ye geçen seçmenlerin çoğu emekçiler, emekliler, ücretli çalışanlar. Yani ekonomik olarak en fazla ezilen, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş taban.

Şimdi Özgür Özel bunu daha ileriye taşıyor. Yozgat, Konya, Başakşehir gibi AK Parti ile özdeşleşmiş yerlerde miting yapıyor. Bu bölgelerde iktidarın süreci yönetemediğine dair mesajlar vermek çok önemli. Ve bu, doğrudan CHP'nin oylarına yansıyor.

Bu eğilim devam ederse, sonraki araştırmalarımızda farkın CHP lehine daha da açıldığını görebiliriz. Bu öngörü çok da zor değil."