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Son seçim anketi açıklandı! Erdoğan'a mı rakibine mi oy verirsiniz?

Son seçim anketi açıklandı! Erdoğan'a mı rakibine mi oy verirsiniz?

Metropoll Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara ''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

Metropoll Araştırma'nın anketine göre halkın yüzde 33'ü, cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, yüzde 34'ü karşısına çıkan rakibe oy verecek. Metropoll Araştırma tarafından mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33,7 oldu. Yüzde 28,1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi. 

"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde ocak ayına göre artış olduğu görüldü. Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26,4'ünün, İYİ Parti seçmeninin yüzde 45,9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü. 

Etiketler son seçim anketi cumhurbaşkanlığı seçimi
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