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  4. 30 Ağustos 2020 23:57

Son seçim anketi açıklandı: Şuan seçim olsa...

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ile arasında olan makası kapatıyor.

Son seçim anketi açıklandı: Şuan seçim olsa...
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 43 çıktı.

Ankette pazar günü seçim olması halinde yurttaşların hangi partiye oy vereceği araştırıldı. Sonuçlara göre, kararsız oylar dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 36,9 iken, MHP’nin oy oranı ise yüzde 7,1. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 43’te kalıyor.

Ankete göre Millet İttifakı’nda ise CHP’nin oyu yüzde 28.1’e, İyi Parti’nin oy oranı yüzde 11.4 seviyesinde oldu. Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 10.6, DEVA Partisi yüzde 2.7, Gelecek Partisi ise yüzde 2.6’da, Saadet Partisi ise yüzde 0.4’de kalıyor.

"Erdoğan'a oy veririm" diyenler yüze 37,2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37.2 iken olumsuz yanıt verenlerin oranı ise 42.2’yi buluyor. Ankete göre bu kararını diğer adaylara göre belirleyeceğini belirtenlerin oranının ise yüzde 19.9 olduğu görüldü.

Muharrem İnce ne kadar oy aldı?

Ankette Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.9 gibi düşük bir oranda kaldı. İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin CHP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 2.2 çıktı.
 
 

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