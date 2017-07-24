Son seçim anketi sonuçları açıklandı

16 Nisan referandumunu tek başına bilen Konsensus Araştırma Şirketi son genel seçim kamuoyu araştırmasını açıkladı. Konsensus’un araştırmasına göre bu Pazar günü seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP’nin oy oranı ise yüzde 26.8. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 5-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen siyasal tahmin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma genelinde Türkiye de 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 433 ilçe, 85 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirilmiştir. Ankette, 'Bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti'nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.8.

İŞTE KONSENSUS'UN ANKET SONUÇLARI

Son seçim anketinde 2 partili Meclis

İSAR ANKETİ

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan son ankette seçmenlerin oy tercihinden Türkiye'nin en büyük sorununa kadar birçok soruya yanıt arandı. Ankette en çok dikkat çeken soru ise 2019 yılında yapılacak olan Hükümet seçimlerinde partilerin Cumhurbaşkanı Adayı'nın kim olması gerektiğiydi.

İşte İSAR'ın anket sonucu:

İSAR'ın son anket sonuçları

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları Merkezi her yıl düzenli olarak yaptığı 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algılamaları Araştırması'nın bu yılki raporunu yayımladı. 26 ilde, bin kişiyle Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelere dayanan raporda kamuoyunun güncel Türk dış politika meselelerine bakışı, tercih ve değerlendirmeleri yer alıyor.



Kadir Has'ın anketinde ise en çok dikkat çeken soru ve yanıt ise Türkiye'nin AB tam üyeliği ile ilgili olan bölümdü.

Son anketten çıkan sonuç şaşırttı