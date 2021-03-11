Son seçim anketinde barajı sadece 3 parti geçebildi

Sosyo Politik Saha Araştırma'nın yaptığı son seçim anketine göre bugün seçim olsa sadece 3 parti barajı geçebiliyor. Ancak ankette bu sonuçlardan daha çok dikkat çeken bir sonuç var.

AK Parti yüzde 36, CHP yüzde 29, HDP yüzde 10.4 oy alabiliyor. Cumhur ittifakı bileşeni AK Parti ile MHP'nin oy toplamları yüzde 44'te kalıyor.



Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimlerini ölçmek üzere 15-19 Şubat 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde 18 ilde yapılan bir saha araştırması yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Muğla, Antalya, Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antep, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Van, Batman, Ağrı illerini kapsayan araştırma 1802 hane ve işyerinde katılımcılarla yüz yüze ve telefonla görüşülerek gerçekleştirildi.

Yüzde 52’si “Erkek”, yüzde 48’i ise “Kadın” katılımcılardan oluşan çalışmanın yarısından fazlasını 18-34 yaş arası gençler oluştu. (yüzde 24’ü 18-24 yaş, yüzde 33,1’i 25-34 yaş) “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yüzde 60'ı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 13’ü “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 7,2’si “Kürt Sorunu”, yüzde 5,2’si “Çatışma Şiddet Ortamı”, yüzde 4,4’ü “Cumhurbaşkanlığı Sistemi/Hükümet”, yüzde 2,9’u “Muhalefetsizlik” yanıtlarını verdi.

“24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusunu araştırma grubunun yüzde 37,7’si “AK Parti”, yüzde 26,7’si “CHP”, yüzde 9,4’ü “HDP”, yüzde 5,4’ü “Oy Kullanmadım”, yüzde 3’ü ise “Cevap Yok” diyerek yanıtladı. “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda ise şu oranlar çıktı: Yüzde 31,7 “AK Parti”, yüzde 25,5 “CHP” yüzde 9,2 “HDP”, yüzde 8,2 İYİ Parti, yüzde 7,1 MHP, yüzde 5,7 “Kararsızım”, yüzde 5 “Oy Kullanmayacağım.”

Siyasi parti tercihi bildirmeyenler (Kararsız, Oy Kullanmayacağım ve Cevap Yok yanıtları) oransal olarak dağıtıldığında ise; yüzde 36 ile “AK Parti”, yüzde 29 ile “CHP” ve yüzde 10,4 ile “HDP” sadece barajı geçebilen partiler oldu. Ancak Cumhur ittifakı bileşeninin (AK Parti ile MHP oy toplamları yüzde 44) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurabilecek en az yüzde 50 oy çokluğundan uzak olduğu ortaya çıktı.