Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti kritik sınırda...

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine sayılı zaman kala anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. İşte 33 ilde yapılan seçim anketi sonuçları...

Siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son anket çalışması 33 ilde ve 6 bin 190 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırma da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı. İşte merak edilen ağustos ayı anketindeki çarpıcı sonuçlar...

3 PARTİNİN SONUÇLARI YAYINLADI

ORC’nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 İlde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuclarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı;

• AK Parti: %30,6

• CHP: %24,8

• İYİ Parti: %19,4