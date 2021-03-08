Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş!

Aksoy Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna, vatandaşların verdiği yanıtlarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 2 hata payıyla yapılan 2400 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

Aksoy Araştırma'nın açıkladığı anket verilerine göre, bu pazar seçim olsa en yüksek oyu alacak ilk üç parti arasına MHP giremiyor.

Aksoy Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yanıtı yüzde 36 AK Parti, yüzde 26,3 CHP, yüzde 13,5 ile İYİ Parti oldu. MHP'nin oy oranı ise %9,9'da kalarak baraj altında olduğu görüldü.