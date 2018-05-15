Son seçim anketinde dikkat çeken ''kıl payı'' farkı

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son tahminler geldi. Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketine göre bu pazar seçim olsa ve Erdoğan ile İnce ikinci tura kalsa, Erdoğan kıl payı seçimi kazanıyor.

MHP KAN KAYBEDİYOR



Ankete göre; MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacak kişiler için söylediği cümleler, MHP’nin İYİ Parti’ye karşı oy kaybetmesine sebep olmuş görünüyor.

EKONOMİK PAKETLER İŞE YARAMADI

6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy trendi yükselişte olmasına son günlerde art arda açıklanan ekonomik paketler oy oranları evvelki seçim kampanyaları kadar etki değil.

CHP'DE "İNCE" DOPİNG

CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda. Muharrem İnce ismi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, milletvekili genel seçimi için de partsine bir rüzgar katmış görünüyor. Özellikle küskün seçmenlerini geri kazanmaya başlamış durumda.

AKŞENER DE YÜKSELİŞTE

İYİ Parti'nin oy oranının azar azar da olsa sürekli artırma trendi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

HDP'DE DEMİRTAŞ FAKTÖRÜ

HDP'de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de “kararsızlar pastası”ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor.

SAADET PARTİSİ'NDE GÜVEN HAVASI

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imzayı beklenenden daha kısa sürede toplayabilmiş olması, seçmenlerinde bir özgüven yaratmış durumda.

İşte Remres'in anketindeki ayrıntılar:

BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇLAR NE OLUR?

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur İttifakı: %37.8

Millet İttifakı: %37.6

HDP: %9.7

Diğer: %0.4

Kararsızlar: %7.2

Oy vermem: %7.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle oluyor:

Cumhur ittifakı: %43.9

Millet İttifakı: %43.5

HDP: %12.2

Diğer: %0.4

İLK TURDA OYLAR ERDOĞAN'A

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %36.1

Muharrem İnce: %20.7

Meral Akşener: %15.1

Selahattin Demirtaş: %9.8

Temel Karamollaoğlu: %3.6

Doğu Perinçek: %0.2

Kararsızlar: %8.1

Oy vermem: %6.4

KARARSIZLAR DAĞITILINCA İKİNCİ TUR GÖZÜKTÜ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oluyor:

Recep Tayyip Erdoğan: %42.1

Muharrem İnce: %24.1

Meral Akşener: %17.1

Selahattin Demirtaş: %12.6

Temel Karamollaoğlu: %3.9

Doğu Perinçek: %0.2

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN MI, İNCE Mİ ?

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.8

Muharrem İnce: %41.3

Kararsızlar: %10.2

Oy yok: %6.7

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN MI, AKŞENER Mİ ?

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.9

Meral Akşener: %40.6

Kararsızlar: %7.1

Oy yok: 10.4