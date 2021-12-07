Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçti!

AREA’nın Kasım 2021 son seçim anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na 3.1 puan fark attı.

AREA’nın Kasım 2021 anketi açıklandı. Ankete göre AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın gerisinde kalıyor.

Ankete göre AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39.1, CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu yüzde 42.2 oy alıyor. İki ittifak arasındaki fark ise 3.1 puan. Ankette HDP’nin oy oranının ise yüzde 10 olduğu görülüyor.

Ankete katılımcılar, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt verdi. Burada da AK Parti ile CHP arasındaki farkın 1.8 olduğu olduğu görüldü. Verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 30

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10

MHP: Yüzde 9,1

DEVA PARTİSİ: Yüzde 4,4

DİĞER: Yüzde 4,4