Son seçim anketinde Erdoğan'a şok: Cumhur İttifakı eriyor

İstanbul Ekonomi Araştırma son ankette, Cumhur İttifakı'nın oyları erimeye devam ederken kararsızların da muhalefete daha yakın olduğunu belirtti.

Peş peşe yapılan araştırmalar Cumhur İttifakı’ndaki erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Ağustos 2021 Raporu ve MAK’ın seçim anketi yayımlandı.

Sonuçlara göre AKP’nin aldığı oy oranları tek başına iktidar olmasına yetmiyor. Cumhur İttifakı’nın toplam oyu da yüzde 50 bandına ulaşmıyor.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Ağustos 2021 Raporu “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?”, “Ekonomik beklenti” ve “Koronavirüs endişe seviyesi” başlıklarıyla yapıldı.

YURTTAŞ HER KONUDA ENDİŞELİ

“Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 55’i ‘çok endişeliyim,' yüzde 16’sı ‘ne endişeliyim/ne endişesizim’ yüzde 30’u ise ‘endişeli değilim’ cevabını verdi.

Araştırmada bir diğer soru ise ekonomik beklentiyle ilgili oldu. “Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 47’si ‘daha kötü’, yüzde 28’i değişmez, yüzde 25’i ise ‘daha iyi’ olacağını düşünüyor.

SEÇMEN KARAR DEĞİŞTİRİYOR

MAK Danışmanlık, 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir seçim anketi yaptı. Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5700 kişi ile 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 65 ilini kapsayan araştırmada, 2850 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulandı.

Yarın bir genel seçim olsa, 24 Haziran'da oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi? sorusuna, yüzde 50 'Evet' yanıtı verdi. Yüzde 42 'Hayır, yüzde 8 'Kararsız/Cevap yok' çıktı.

'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?' sorusunun sonuçları ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde hesaplandı: AKP 33,9, CHP 22,72, İYİ Parti 14,7, HDP 8,4, MHP 7,71, Gelecek 2,9, DEVA 2,72, Saadet 1,55.

Araştırmanın bu kısmında şu not düşüldü: "Kararsızların matematiksel dağılımı yukarıdaki tabloyu çıkarsa da; deneyimlerimiz kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğunu göstermektedir. Yine de kararsızları matematiksel dağılımla göstermek pratik bir okuma imkânı sağlayacaktır."

KARARSIZLAR MUHALEFETTEN YANA

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Direktörü Can Selçuki ise son sonuçların muhalefetin lehine olduğunu belirtti.

AKP’nin yönetememe krizinden çok oy kaybettiğine dikkat çeken Selçuki, “55’e 45 gibi bir denge söz konusu, muhalefetin lehine. Rasyonel sebepler AKP’ye çok fazla oy kaybettirdi ancak insanların partilere farklı aidiyetleri de var. Muhalefetin şimdi bu bariyeri açması gerekiyor. İktidarın kaybı sınıra geldi. Muhalefetin bunu aşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kararsızlar içinde muhalefete eğilim daha fazla olduğuna dikkat çeken Selçuki şu ifadeleri kullandı: Kararsızların yüzde 70-75’i Millet İttifakı’na gitme ihtimali yüksek. Kalan ise Cumhur İttifakı’na gidecek gibi. Muhalefeti avantajı ciddi anlamda sağlayan da bu oran. Muhalefetin artık büyük bir toplumsal muhalefeti örgütlüyor olabilmesi lazım. AKP’nin yönetemediği ve oluşan tepki de ortada. Ancak muhalefetin bu tepkiyi gösteren ‘daha iyi nasıl yaparım’ göstermesi gerekiyor.”

Birgün