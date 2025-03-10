  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Son seçim anketinde İmamoğlu ile Erdoğan arasında rekor fark

Son seçim anketinde İmamoğlu ile Erdoğan arasında rekor fark

Son seçim anketinde İmamoğlu ile Erdoğan arasında rekor fark
Güncelleme:

Gazeteci İsmail Saymaz, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54.1, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 38,6 oy alıyor.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) 20 Şubat tarihli seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara “Sizce erken seçime gidilmeli mi?” sorusu yöneltildi. Yüzde 59 evet, yüzde 34 hayır, yüzde 7 ise “Kararsızım” dedi.

Anketin sonuçları şu şekilde:

“CHP’lilerin yüzde 87’si, DEM’lilerin yüzde 78’i, Zafer Partililerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 28’i, AK Partililerin yüzde 21’i erken seçim istiyor.

Erken seçim olursa yüzde 65.4’ü Erdoğan’ın kaybetmesini, yüzde 34.6’sı kazanmasını istiyor.

Yüzde 51.2’si Erdoğan’ın kaybedeceğini, yüzde 48.8’i kazanacağını düşünüyor.

CHP’nin ön seçim kararı millete soruldu.

Yüzde 59’u destekliyor, yüzde 41’i soğuk bakıyor.

CHP’lilerin yüzde 90’ı, DEM’lilerin yüzde 80’i, Zafer Partililerin yüzde 60’ı, İyi Partililerin yüzde 52’si destekliyor.

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP, yüzde 28.6 ile birinci, AK Parti yüzde 22.4 ile ikinci, MHP ve DEM yüzde 6’şar ile üçüncü, Zafer yüzde 3.8, İyi Parti yüzde 3.1, YRP yüzde 2.4, TİP yüzde 1.5 ve Anahtar Parti yüzde 1.2 oy alıyor.

Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu olsa:

Kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 39.9, Erdoğan yüzde 28.4 alıyor.

Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.1’e çıkıyor. Erdoğan, yüzde 38.6 oy alıyor.

Yüzde 7.3’lük oyu Fatih Erbakan ve Ali Babacan bölüşüyor.

Erdoğan, AK Parti seçmenini birleştirirken, MHP’den yüzde 36.3 fire veriyor.

İmamoğlu ise CHP ve DEM’lileri birleştiriyor. Zafer ve İyi Partililerin çoğunluğunu alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda ise kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 45.1, Erdoğan ise yüzde 31.9 alıyor.

Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 58.6’ya, Erdoğan ise yüzde 41,4'e çıkıyor.”

Etiketler seçim anketi ekrem imamoğlu recep tayyip erdoğan erken seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! Türkiye'nin cennetinde yıkım kararı bilmecesi! İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi! İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi! Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Meedo itirafı Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Çantasını alıp gitti... Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber Müjdat Gezen'in sağlık durumundan kötü haber İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti Yine, yeniden zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir zam daha geldi Yine, yeniden zam'aydın Türkiyem! Sigaraya bir zam daha geldi Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... İstanbul'daki operasyonda şoke eden ayrıntı: Tam 1.200 asırlık... Heyelanın metrelerce sürüklediği 2 katlı evin son halini görenler inanamadı Heyelanın metrelerce sürüklediği 2 katlı evin son halini görenler inanamadı
Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Ece G.'nin son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker'in son hali şaşırttı Tam bin 100 yıl önce Antalya açıklarında batan Gazze batığından çıkanlar şoke etti Tam bin 100 yıl önce Antalya açıklarında batan Gazze batığından çıkanlar şoke etti 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi belli oldu 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi belli oldu 12 Türk sporcuya doping cezası 12 Türk sporcuya doping cezası Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu diziye veda ediyor Türkiye'de en çok işçi aranan meslek grupları belli oldu Türkiye'de en çok işçi aranan meslek grupları belli oldu Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu Son dönemde Erdoğan'ın ilk defa birinci çıktığı anket sonucu Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı: ''Yaşlanmayı durduran shot'' Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı Ligin boyu kısalıyor... Sergen Yalçın Süper Ligin kader maçını açıkladı