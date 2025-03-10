Son seçim anketinde İmamoğlu ile Erdoğan arasında rekor fark

Gazeteci İsmail Saymaz, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54.1, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 38,6 oy alıyor.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) 20 Şubat tarihli seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara “Sizce erken seçime gidilmeli mi?” sorusu yöneltildi. Yüzde 59 evet, yüzde 34 hayır, yüzde 7 ise “Kararsızım” dedi.

Anketin sonuçları şu şekilde:

“CHP’lilerin yüzde 87’si, DEM’lilerin yüzde 78’i, Zafer Partililerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 28’i, AK Partililerin yüzde 21’i erken seçim istiyor.

Erken seçim olursa yüzde 65.4’ü Erdoğan’ın kaybetmesini, yüzde 34.6’sı kazanmasını istiyor.

Yüzde 51.2’si Erdoğan’ın kaybedeceğini, yüzde 48.8’i kazanacağını düşünüyor.

CHP’nin ön seçim kararı millete soruldu.

Yüzde 59’u destekliyor, yüzde 41’i soğuk bakıyor.

CHP’lilerin yüzde 90’ı, DEM’lilerin yüzde 80’i, Zafer Partililerin yüzde 60’ı, İyi Partililerin yüzde 52’si destekliyor.

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP, yüzde 28.6 ile birinci, AK Parti yüzde 22.4 ile ikinci, MHP ve DEM yüzde 6’şar ile üçüncü, Zafer yüzde 3.8, İyi Parti yüzde 3.1, YRP yüzde 2.4, TİP yüzde 1.5 ve Anahtar Parti yüzde 1.2 oy alıyor.

Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu olsa:

Kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 39.9, Erdoğan yüzde 28.4 alıyor.

Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.1’e çıkıyor. Erdoğan, yüzde 38.6 oy alıyor.

Yüzde 7.3’lük oyu Fatih Erbakan ve Ali Babacan bölüşüyor.

Erdoğan, AK Parti seçmenini birleştirirken, MHP’den yüzde 36.3 fire veriyor.

İmamoğlu ise CHP ve DEM’lileri birleştiriyor. Zafer ve İyi Partililerin çoğunluğunu alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda ise kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 45.1, Erdoğan ise yüzde 31.9 alıyor.

Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 58.6’ya, Erdoğan ise yüzde 41,4'e çıkıyor.”