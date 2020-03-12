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  4. 12 Mart 2020 12:19

Son seçim anketine ''DEVA'' damgası! 3 partiyi geride bıraktı

Son seçim anketine göre, AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'nden daha fazla oy alıyor. İşte partilerin oy oranları...

Son seçim anketine ''DEVA'' damgası! 3 partiyi geride bıraktı
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Siyaset arenasına yeni giren partilerden DEVA Partisi anketlerde Gelecek Partisi'ni geçti. Babacan'ın oyu yüzde 3,4 çıkarken Davutoğlu ise yüzde 2'de kaldı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP arasında geçen seçim yarışına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de eklendi. Şimdi herkes önümüzdeki seçimde yeni partilerin yüzde kaç oy alacağını merak ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmalarla bu merakı gidermeye ve nabzı ölçmeye çalışıyor.

BABACAN, DAVUTOĞLU'NU GEÇTİ
ADA Araştırma'nın 2-6 Mart arasında bin 366 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 3,4 oy alırken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 2 oy alması öngörülüyor.

PARTİLER VE ALDIKLARI OY ORANLARI
AK Parti %38,3

CHP %22,6

MHP %11,2

İYİ Parti %10,5

HDP %%9,7

DEVA Partisi %3,4

Gelecek Partisi %2

Saadet Partisi %1,3

Yeniden Refah Partisi %0,6

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