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Son seçim anketleri rahatsız etti: MHP, anket firmalarına yaptırım istedi

Son seçim anketleri rahatsız etti: MHP, anket firmalarına yaptırım istedi
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Yapılan son seçim anketlerinde oy kaybı dikkat çeken MHP'den kamuoyu araştırma firmalarına çok sert tepki geldi. MHP'nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda seçim anketlerine sert tepki gösterdi.

Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine dikkat çekerek, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte ürün, sahte para, sahte  plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, paylaşımının sonuna, "Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur" notunu düştü.

İşte Şubat ayında açıklanan MHP'nin tepkisine yol açan son anketler...

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