Son seçim anketleri rahatsız etti: MHP, anket firmalarına yaptırım istedi

Yapılan son seçim anketlerinde oy kaybı dikkat çeken MHP'den kamuoyu araştırma firmalarına çok sert tepki geldi. MHP'nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" çağrısı yaptı.