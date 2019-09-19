Soner Çetin'den flaş Adana adaylığı ve İmamoğlu açıklaması

Soner Çetin, Efsane Radyo'da söylediği, “Her şeyin bir vakti zamanı var, 39 yaşında büyükşehir adayı olarak eli havaya kaldırılmış bir insanım. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi bir hedefim var” ifadelerine netlik kazandırdı.

Soner Çetin açıklamasında, "Adana Büyükşehir Belediyesi’ne adaymışım gibi bir algı yürütülmeye çalışıldı. Zeydan Bey, Belediye Başkanı ve adayı olduğu sürece böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

CHP’li Soner Çetin'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Bugün Odatv’de benim ağzımdan çıkmış gibi ‘Hedefim Büyükşehir’ başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. 31 Mart seçimleri öncesi Adana Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığımı açıklamıştım. 2009 seçimlerinden bu yana Büyükşehir’e talip olduğumu hiçbir zaman saklamadım. 2014 seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı seçildikten sonra da hiç saklamadım.

Kaldı ki ben 2009 yerel seçimlerinde genel başkan tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak canlı yayında eli kaldırılmış, 1 hafta sonra adaylıktan geri çekilmiş bir siyasetçiyim. Siyasette bunları yaşamama karşın 2009 seçimleri dahil partime hiç küsmedim ve CHP adayının kazanması için elimden gelen gayreti gösterdim.

2014 seçimleri öncesi de CHP’den Adana Büyükşehir Belediyesi’ne talip oldum. Seçim öncesi yaptığı her konuşmada partimin aday göstermesi halinde seçimi kazanacağına inandığımı, başka bir arkadaşın aday olması halinde de kendim adaymışım gibi çaba göstereceğimi ifade ettim.

Sonuç olarak CHP Zeydan Karalar ile 25 yıl sonra Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ni kazandı. Zeydan Karalar aday gösterildiğinde kendisini ilk kutlayan ben olduğum gibi seçildiğinde en çok sevinen ve ilk kutlayan ben oldum. Zeydan Karalar Seyhan’da ben de Çukurova’da 5 yıl boyunca CHP’li belediye başkanları olarak uyum içinde görev yaptık, partimizin büyümesi için kol kola, el ele çaba harcadık.

Hali hazırda 6 ay önce seçilmiş partime mensup bir belediye başkanı varken benim o koltuğa talip olmam mümkün değildir. Bizlere düşen görev Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarılı olması için destek olmaktır.

CHP yerel seçimlerden başarılı çıkmışken, parti büyürken ve genel iktidara yürürken partimize zarar verecek davranışlar içine girmemiz mümkün değildir. Bizler üzerinden partimizin yıpratılmasına çaba harcanmasına da asla izin vermeyiz.

Programı düzenleyen arkadaşlar, ‘Siyasette nereye ulaşmak istiyorsunuz?’ diye bir soru yöneltti. Her şeyin bir vakti zamanı olduğunu, ileride idealimin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı olduğunu ifade ettim. Bunun açılımı şudur; Türkiye’de CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalarıyla sayı olarak çoğunluğu sağlamak ve Türkiye Belediyeler Birliğini CHP’li olarak bizim tarafımızdan yönetilmesi.

Yani CHP’nin başarısı için çalışacağımı anlattım. Fakat bazı odaklar tarafından, şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi’ne adaymışım gibi bir algı yürütülmeye çalışıldı. Zeydan Bey, Belediye Başkanı ve adayı olduğu sürece böyle bir şey söz konusu değildir.

Ayrıca, yine programcılar tarafından çalışma hayatım soruldu. İş hayatına katıldıktan sonra, hiç tatil yapmadan çalıştığımı anlattım. Bunun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na bağdaştırılması üzüntü verici. Buradan bu anlamın çıkarılması üzücüdür. Bu ifadelerim geçmiş yıllarda da yaptığım konuşmalarda zaman zaman yer almıştır.”