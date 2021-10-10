Sosyal medya Erdoğan'ın bu fotoğrafını konuşuyor: Kebapçılarla ilgili son kararınız mı?

MHP lideri Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" çıkışı siyasetin gündemine otururken Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi. Erdoğan'ın kebapçılarla çekilen karesine çok sayıda yorum geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında söylediği 'bölücü kebapçılar' sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadelerini kullanmış ancak bu sözlerle kimi işaret ettiği anlaşılamamıştı.

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi. Erdoğan'ın kebapçılarla çekilmiş fotoğraf karesine sosyal medyadan yorum yağdı.

Kullanıcıları, "Kebapçılarla ilgili son kararınız mı?", "Bölücü kebapçılarla kebap keyfi", "Çözüm süreci", "Bölücü değil miydi bu kebapçılar" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:



