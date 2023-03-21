Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia! Muharrem İnce'yi çileden çıkardı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti'nin kendisinin cumhurbaşkanı adaylığına destek vermek için çalıştığına ilişkin iddialarına sert bir dille tepki gösterdi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce,14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi.

İNCE'Yİ KÜPLERE BİNDİREN AK PARTİ İDDİASI

Aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken Muharrem İnce ile ilgili bir iddia ise tecrübeli siyaset adamını küplere bindirdi.

"MUHARREM İNCE'Yİ NEDEN BU KADAR SEVİYORLAR ACABA?"

Avrasya araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için AK Parti'nin çalışma yaptığını söyleyerek fotoğraf paylaştı. Özkiraz paylaşımında, ''AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?'' ifadelerine yer verdi.

MUHARREM İNCE, ÖZKİRAZ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğrafın sahte olduğunu belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özkiraz'a çok sert tepki gösterdi.

"YENİ TİP FETÖCÜLERLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşıma cevap veren İnce, ''Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz'' ifadelerini kullandı.