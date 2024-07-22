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Soyadı düzenlemesinde geri adım

Soyadı düzenlemesinde geri adım
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Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.

Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: 

"Dokuzuncu yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Meseleye soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. AYM'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar verdir. Bu karara uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz unsurdur. Sayın bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın yargı paketinden çıkarıldığını sizlere müjde olarak vermek isterim."

Etiketler soyadı yargı paketi düzenleme
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