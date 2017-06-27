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  4. 27 Haziran 2017 15:09

Soylu: Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız ?

İçişleri Bakanı Soylu, açlık grevinde 111. güne giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için verilen ilanlara tepki gösterdi.

Soylu: Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız ?
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevinde 111. güne giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gazetelere verilen ilanlara tepki gösterdi. Soylu, ilan verenlere "Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, açlık grevinde 111. güne giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gazetelere verilen ilanlara tepki gösterdi.

Soylu, "Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polise, savcı ve hakimlere güvenmiyorsunuz ama terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz" değerlendirmesinde bulundu.

İmza sahiplerini terör örgütlerine cesaret vermekle suçlayan Bakan Soylu "Hepimizin devletini terör örgütü karşısında suçlu göstermek için yola çıkanlar neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?'' ifadesini kullandı.

KHK ile kamudan atılan, ardından tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 111 gündür açlık grevinde ve sağlık durumları kritik.

Semih Özakça , içişleri bakanı , Nuriye Gülmen , süleyman soylu