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Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın ilk başında Davutoğlu ve Babacan'la ilgili konuştu. Daha sonra Sedat Peker'le ilgili iddiaları dile getiren Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini ve karakola götürüldüğünü söyledi. 

 Sedat Peker'den Süleyman Soylu'nun iddialarına jet yanıt: Delilleriyle kanıtlamaya hazırım!

Daha sonra tecavüz iddialarını dile getiren Soylu; "Özel Hakrp ne zaman kuruldu. ABD kurdu. Bugünün işi mi?
Erhan Tuncel ile Sedat Peker'e kim emanet etti?

Erhan Tuncel, Dink cinayetinde en önemli isim.
Bu kadar cürnümün içerisined olarn bir kişi, tecavüz etmiş bir kıza.
Dosya kapatılıyor.

Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola gidiyor. Dosya kapatılıyor. Kız teşhis ediyor. Dosya kapatılıyor." açıklamasını yaptı.

 Siz bunu ne zaman öğrendiniz sorusuna cevap veren Soylu "Ben de yeni öğrendim işlerin içine girince." dedi.

Etiketler süleyman soylu sedat peker tecavüz kız çocuğu
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