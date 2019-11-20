Soylu'dan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK ve IŞİD terör örgütlerine ilişkin açıklama yaptı. Soylu '2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür' dedi. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'sine toplamda 286 yıl ceza verildiğini açıklayan Soylu, "19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı var" bilgisini de verdi.

Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'sine toplamda 286 yıl ceza verildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı var" bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, örgüte katılım sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, “2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür” dedi. Soylu, 23 Ekim 2019’da yaptığı açıklamada ise örgüte katılımın 101'e düştüğünü duyurmuştu.

Soylu bugün, “2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verileriyle 289’dur. Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli de ülkelerine geri dönmüştür” dedi.