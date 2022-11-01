Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili ''Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır.'' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te çıktı, bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı.

Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.

Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediye terörist.

Birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler, acaba kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içide. Bu ayıptır, bu yakışmaz. Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu dergiler dünyada yayınlandı.

Türkiye'de bundan nasibini almayan kalmadı. Ana muhakefet partisi lideri bu istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek yapmaktadır. Problemi olumlu giden gündemi nasıl akamete uğratırım? 1 lirasını ifade et ya Allah rızası için.

Türkiye'nin uyuşturucusunu dörtte üçü sınırlarından girdiği Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalıyor. 2016 tarihinde Türkiye'de uyuşturucu satıcılığından içeride yatan kişi sayısı 35-36 bindi, bu sayı bugün 110 bin. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik.

Sadece bu kadar mı? Başka bir şey daha yapıyoruz. 3 yıl önce başladığımız; her ilçeyi 32 kriterle derecelendiriyoruz. Bunu tamamen 32 kriterin sonuçlarıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Sadece bu değil.

Bütün bunlarla birlikte bizden en çok meselelerden biri zorunlu tedaviydi. Türkiye'de bu konuda hem arzla mücadelede hem aynı zamanda taleple mücadelede hem rehabilitasyonda Türkiye tarihinin en önemli dönemini yaşamaktadır.

Bak bakalım okulların önünde uyuşturucu satan var mı? Biz tüm satanlar ve içenlerle anket yaparız yakaladığımızda. Bütün bunlarla ilgili değerlendiririz ve buna göre politikalar ortaya koyarız. Bugün en iyi narkotik polisi anne diye bir projemiz var. Bu annelere ulaşmamız çocukların uyuşturucuya başladığını nasıl anlarlar, onları daha fazla bilgilendirmek için sağlıyoruz.