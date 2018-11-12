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  4. 12 Kasım 2018 12:25

Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşlarına ödül koyması kararı hakkında ilk kez konuştu.

Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin, terör örgütü PKK’nın yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için koyduğu 12 milyon dolar ödüle ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Soylu, "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz." dedi.
 

süleyman soylu , abd , pkk
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