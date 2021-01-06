SON DAKİKA
İŞ BANKASI’NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU
POLİSİN KESTİĞİ KISITLAMA CEZASINI MAHKEME İPTAL ETTİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Ocak 2021 10:40

''Söz veriyorum, Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoya, "Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız" notunu düştü.

A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 

Kılıçdaorğlu, paylaştığı videoya şu notu düştü:

 "İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum.

Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız."
 

Türkiye , kemal kılıçdaroğlu , paylaşım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM