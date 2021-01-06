''Söz veriyorum, Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız''

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Kılıçdaorğlu, paylaştığı videoya şu notu düştü:
"İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum.
Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız."
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