Sözcü TV'de yayımlanan seçim anketi İYİ Parti'yi çok kızdırdı: ''Biz de boykot mu edelim!''

Sözcü TV'de yayımlanan anket sonuçları İYİ Parti'nin tepkisini çekti. Ankette İYİ Parti'nin yer almamasına tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu, ''Biz de Sözcü'yü mü boykot edelim'' dedi.

Sözcü TV'de yayımlanan seçim anketindeki İYİ Parti ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı. Anket sonuçlarının gösterildiği grafikte İYİ Parti'nin yer almaması tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü TV'yi işaret ederek ''Biz de onu mu boykot edelim!'' dedi.

Dervişoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? Ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!.."

SÖZCÜ TV ÖZÜR DİLEDİ

Sözcü TV ise durum nedeniyle Dervişoğlu ve İYİ Partililerden özür diledi. Dervişoğlu'nun paylaşımına verilen yanıtta "Bugün bir anket firmasının sonuçları ekrana yansıtılırken grafiksel bir hata yapılmıştır. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve tüm İYİ Parti ailesinden özür dileriz" dendi.

FATİH PORTAKAL: "BİR ARAR SORARSIN 'NEDİR' DİYE"

Dervişoğlu'na bir yanıt da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Sözcü TV ana haber bülteninde olaya değinen Portakal şöyle konuştu:

"Bir yanlışlık olmuştur Müsavat bey. Biz kimseye tepkili veya kimseye mesafeli değiliz ki. Onun ismini çıkaralım gibi bir şey yok ki, bu bir hatadır. Bir ararsın, sorarsın: 'Ya arkadaşlar böyle bir şey varmış, nedir?' diye. Maddi bir hata yani düzeltilebilecek bir hata.

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK DERLER YA..."

Ama boykot yapmak istiyorsan da yapabilirsin. Özgürlüğün yani. Bu siyasiler de çok enteresan oluyor bazen. Öküz altında buzağı aramak derler ya, onun gibi bir şey. Ya bir sorarsın önce ya!"