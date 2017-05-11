SP liderinden Kılıçdaroğlu çıkışı !

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın yapacağı görüşme öncesinde açıklamada bulundu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın yapacağı görüşme öncesinde, “Biz referandum öncesi bir evet bloğu içinde yer almadığımız gibi, bugün oluşturulmak istenen bir hayır bloğunun da tarafı değiliz. Tıpkı referandumda olduğu gibi, bugünde toplumu kategorize edecek, kutuplaştıracak, ayrıştıracak her türlü bloklaşmaya da ‘HAYIR’ diyoruz” paylaşımında bulundu.

Referandum öncesinde “Birlik ve beraberliğin bozulmaması için” dikkatli bir üslup kullandıklarına dikkat çeken Karamollaoğlu, “Herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmamak için büyük bir çaba harcadık. Böylece toplumda daha büyük gerginliklerin daha keskin kutuplaşmaların yaşanmasına da engel olduk. Bu konuda da hamd olsun başarılı olduk. Böylece toplumda daha büyük gerginliklerin daha keskin kutuplaşmaların yaşanmasına da engel olduk” ifadelerini kullandı.

BABAMIZIN OĞLU BİLE OLSA...

“Ancak bugün görüyoruz ki, referandum sonrası da aynı yanlışlık devam ettirilmeye çalışılıyor” diyen Karamollaoğlu, bunu doğru bulmadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"‘Evet’ ya da ‘Hayır’ gibi düz tanımlamaların ötesinde ilkelerimiz ve değerlerimiz çerçevesinde hareket ediyoruz. Bizim ölçümüz ise bellidir. Milletimizin ve ülkemizin lehine olacak her türlü oluşumun içinde oluruz. Ama milletimizi kutuplaştıracak, ayrıştıracak her türlü bloğa da babamızın oğlu bile olsa karşı çıkarız.”