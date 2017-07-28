Spor Bakanı'ndan Fatih Terim açıklaması

Ankara'daki görüşmeler nedeniyle bakan olduktan sonra Rize'ye ilk kez gelebildiğini belirten Bak, "Bu toprakların çocuğu Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman yaptığı projelerle buraları destekliyor. Onunla gurur duyuyoruz. Onun açtığı yolda yürümeye çalışıyoruz. Rize'mize hizmet ederken eski bakanlarımıza sayın Hayati Yazıcı ve İmdat Sütlüoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin bir ekip ruhu ile hareket ettiğine değinen Bak, "AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var. Biz bir ekibiz ve birlikte güçlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz.' Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Basın toplantısı sırasında korumalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın aradığını belirterek telefonu Bakan Bak'a uzattı. Konuşmasına ara veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bak, ardından "Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Kendisi çalışmalarımızda başlarılar diledi" diyerek toplantısına kaldığı yerden devam etti.

"Sporu ve gençliği seven bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz" diyen Bak, "Spora yapılan yatırımlar AK Parti döneminde ortada. Bu yatırımlar durmadan devam edecek. Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda olsun, terörle mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğu'da gençlere ulaşmak açısından olsun İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımız ile birlikte çalışamalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'İN GÖREVDEN AYRILMASI

Bak, bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliği ve tazminat maddesiyle ilgili görüşlerini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşme de kendi aralarında yaptıkları bir imzadır. Çalışma ve protokoldür. Bu sorunları çözmek için Futbol Federasyonu ile Fatih Terim bir araya geldi. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Bu krizi kendileri çözecektir. Bize düşen şudur; Fatih Terim, bu ülkede hem futbolcu hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Başka bir teknik adam gelecek. İnanıyoruz ki Türk futbolu bu süreçte yoluna devam edecek. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Diğer teknik konuları, Futbol Federasyonu ile Fatih Terim birlikte çözecektir."

Bak, sporda altyapıyla ilgili bir soruya ise, "Kulüpler altyapılara önem vermeli ve sporcu yetiştirmeli. Sporcu yetiştirmeden kulüplerin yaşaması mümkün değil. Sporcuların yetişmesi için altyapı yatırımı olanaklarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu modeli uygulayan kulüpler daha başarılı olacak ve taşıdıkları borç yüklerini de daha kolay yöneteceklerdir." diye yanıt verdi.

Bakan Bak, daha sonra Rize Valiliğine geçerek bir süre Vali Erdoğan Bektaş ile görüştü. Valilikte şeref defterini imzalayan Bak, Rize'deki programlarına ilişkin gazetecilere bilgi aktardı.

'MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?'

Bak, bir gazetecinin, "Milli takım teknik direktörü kim olacak?" sorusu üzerine, "Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapı. Eylül ayı içerisinde Türkiye Milli Takımı iki önemli maç oynayacak. En kısa süre içerisinde teknik direktör belirlenerek yola emin adımlarla ilerlenecektir." diye konuştu.