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Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı

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İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, OdaTV'den Soner Yalçın'ın hazırladığı Oradaydım adlı belgeselde eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde o gece Çankaya Köşkü'nde verdiği talimatı ve yaşadıklarını ilk kez açıkladı.

Soner Yalçın'ın Oradaydım belgeseline konuk olan Süleyman Soylu, 8. yıldönümünde 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimini anlattı. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Soylu, darbe girişiminin başlangıcında çalışma ofisinde olduğunu belirtirken o gün yaşadıklarına dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Soylu 15 Temmuz gecesi Çankaya Köşkü'nde olduğunu belirterek "Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahı belime taktım. Dedim ki burası sizin namusunuzdur, biz dışında kim gelirse vurun. Oraya girdiğim an orayı basan yarbay ile itiştik, ben telsizine vurdum. Telsiz düştü. Yarbayın elbisesini de sıyırdık. Darbeyi yapan, bir numarası olarak söylenen paşa Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik. " dedi.

Soner Yalçın'ın Oradaydım belgesel serisinin bu bölümü ise 15 Temmuz 2024 günü yayınlanacak.

Etiketler soner yalçın oradaydım Süleyman Soylu 15 temmuz
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