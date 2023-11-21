Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden gazetecileri hedef aldı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk, Tolga Şardan, Orhan Uluoğlu ve Cengiz Demirel'i hedef aldı.

Soylu, kendisi hakkında yapılan haberleri paylaşarak "Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar" ifadeleri ile gazetecileri hedef gösterdi.

Sosyal medya platormu X üzerinden paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar! Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek."

Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu.



Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.



Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma…



Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!



Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek… pic.twitter.com/APHTtnLWhq — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 21, 2023

İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan o 4 haber: