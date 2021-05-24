Süleyman Soylu: ''Hadi Özışık'a destek verdim''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te gazetecilerin soruların yanıtladı. Soylu, Sedat Peker'in konuşmalarını ifşa ettiği 30 yıllık arkadaşı Hadi Özışık'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu'nun Hadi Özışık ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te gazetecilerin soruların yanıtladı. Soylu, Sedat Peker'in konuşmalarını ifşa ettiği 30 yıllık arkadaşı Hadi Özışık'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili sözleri şöyle oldu:

"Hadi Özışık'ı 30 yıldır tanıyorum, burada tanıyanlarınız da var. Bir insanın işsiz kalması kötü bir şey değil, gazeteci. Ya Hadi işsiz sen yanına al dedi. Aldım, iyi de iş çıkardı. O zamanlar internet falan yoktu. İnternethaber'in kurulmasına da destek verdim.

Yardım ettiğim ve destek olduğum insanlardan hiçbir şey istemiş değilim. Cep telefonum var, getirteyim. Cep telefonumu bana getirir misiniz? Getirin şu cep telefonumu. 13'ünde, 13'ünde... Hadi Özışık'la ilgili söz söylediği andan itibaren kimyam alt üst oldu.

Bu adam (Sedat Peker) benimle YouTube programı yapmak istiyor dedi. Zinhar dedim, işine bak. Hadi Özışık'ı ben yıllardır tanıyorum. Yıllardır tanıdığım insanlardan bir tanesi de Mahmut Övür.

Telefon açtığım Hadi Özışık'a, yaptığın çok yanlış, memleketi de sattın bizi de sattın dedim. Sonra bana şunu yazdı: Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi, ben dostlarımı satmam. Ben bu adamla ilgili seninle hiç konuşmadığım halde, seni satmış oldum öyle mi?"