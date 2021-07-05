'Süleyman Soylu istifa mı etti ? AK Parti'den ilk açıklama

AK Partili eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiğini iddia etti. İddianın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Süleyman Soylu'nun da katıldığı bir toplantının fotoğrafı paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından AK Parti'den beklenen açıklama saat 14:30'da geldi.

AK Parti eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiğini öne sürdü. Başaran, Erdoğan’ın bakanlık için Devlet Bahçeli’ye iki isim önerdiğini öne sürdü.

Gündeme bomba gibi oturacak Erdoğan-Bahçeli-Soylu iddiası

Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kulis bilgisi” diyerek şunları yazdı:

“KULİS BİLGİSİ:

-Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş)

-Erdoğan, İçişleri Bakanlığı için D.Bahçeli’ye iki isim önermiş.

GEÇEN SENE İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN REDDETTİ

Hatırlanacağı gibi koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından gelen eleştiriler sonucunda istifa etmişti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerin kullanmıştı.

İÇİŞLERİ'NDEN PAYLAŞIM

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Soylu'nun istifa ettiği iddialarına dolaylı bir cevap verildi.

Soylu'nun etiketlendiği paylaşımda, 'toplantıdayız' mesajı verildi.

AK PARTİ'DEN BAKAN SOYLU İLE İLGİLİ İDDİAYA TEPKİ: GÜNE BİR YALAN İLE UYANDIK

Fotoğraflarda İçişleri Bakanı'nın istifa etmediği ve görevinin başında olduğu görülürken iddiaya AK Parti'den de ilk tepki geldi. İçişleri Bakanlığı'nın tweet'ini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Güne yeni bir YALAN ile uyandık, Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi, Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ, Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ" dedi.