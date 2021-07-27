Süleyman Soylu sel bölgesinde: Sigorta şirketlerine teşekkür ediyoruz

Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde su baskını gerçekleşen 2 mahallede gerçekleştirdiği inceleme sonrası açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.

Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gezilerinin ardından basına açıklama yaparak 300'den fazla iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini vurgulayan Soylu, "300'ün üzerinde işletme çalışamaz hale geldi. 40 yıllık birikimler yok oldu. Bunlar az birikimler değil. Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de maalesef kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Sigortaları olanlar vardı, sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyorlar, onlara da tekrar teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

3 KİŞİ HALA ARANIYOR

Soylu, sel baskınında kaybolan 3 kişiyi arama kurtma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Tüm kurumlarımızla birlikte 1.500 personel burada çalışıyor. Hangi evleri su basmışsa, araçlarımızla birlikte o suları çekiyoruz. Bu ana kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Murgul ve Güneysu'da devam ediyor. 3 kaybolan vatandaşımız vardı, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(Cumhuriyet)